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Мінцифри відкриє код до «Дії»: що це означає

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінцифри відкриє код до «Дії»: що це означає
Уряд підтримав ініціативу Мінцифри щодо відкриття коду застосунку «Дія»
фото з відкритих джерел

Міністерство переконане, що відкриття коду дозволить масштабувати проєкт та розповість іншим, як саме він працює

Уряд підтримав ініціативу зробити застосунок «Дія» продуктом з відкритим кодом – це допоможе масштабувати проєкт і допоможе іншим дізнатись, як він працює. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Пришвидшуємо експорт «Дії» за кордон та збільшуємо прозорість – відкриваємо код застосунку! Уряд підтримав цю ініціативу. А ще будь-який розробник зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку», – йдеться в повідомленні.

Мінцифри зазначило, що шлях до найкращих цифровізованих державних рішень лежить саме в open-source, що «допомагає розвивати та масштабувати продукт».

«Наприклад, естонський застосунок X-Road – на його основі ми побудували систему «Трембіта», яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами», – пояснило міністерство і додало, що через відкритий код ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» тепер доступна мапа укриттів. За її допомогою можна швидко знайти найближче укриття, переглянути інформацію та прокласти маршрут. Крім того, під час перегляду мапи доступний фільтр з параметрами, щоб, наприклад, вибрати укриття для людей з інвалідністю.

До слова, найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші. Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі – понад сотні послуг.

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Теги: застосунок Міністерство цифрової трансформації України Кабмін

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