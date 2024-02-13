Розкрадання гуманітарки: чиновниця Харківської ОВА отримала підозру

Антикорупційні органи викрили заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб

Слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим товариством на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами компанії підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки «Укрзалізницею» понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

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Серед підозрюваних: керівниця апарату Харківської ОВА, директорка товариства та її заступник, а також директор регіонального управління товариства.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишніх депутатів Одеської облради від ОПЗЖ Віталія Саутьонкова та Віктора Баранського. зазначених ексдепутатів від ОПЗЖ підозрюють в організації схеми з заволодіння суднами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

Раніше повідомлялось, що в Україні з січня по жовтень 2023 року зареєстровано понад 200 кримінальних правопорушень щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безплатної допомоги з метою отримання прибутку.

Найбільше проваджень зареєстровано у Києві – 42, Хмельницькій області – 16, Дніпропетровській області – 13, Волинській області – 12, Миколаївській області – 11 та по 10 у Київській і Сумській областях. По дев’ять проваджень обліковано у Чернівецькій, Харківській областях. По вісім – у Закарпатській, Львівській, Рівненській областях. Найменше зареєстровано у Полтавській області – одне, по дві – у Кіровоградській та Черкаській областях.