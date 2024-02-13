Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розкрадання гуманітарки: чиновниця Харківської ОВА отримала підозру

Христина Петренко
glavcom.ua
Розкрадання гуманітарки: чиновниця Харківської ОВА отримала підозру
Керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації Вікторія Белявцева
фото з відкритих джерел

Антикорупційні органи викрили заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб

Слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим товариством на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами компанії підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки «Укрзалізницею» понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

Серед підозрюваних: керівниця апарату Харківської ОВА, директорка товариства та її заступник, а також директор регіонального управління товариства.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишніх депутатів Одеської облради від ОПЗЖ Віталія Саутьонкова та Віктора Баранського. зазначених ексдепутатів від ОПЗЖ підозрюють в організації схеми з заволодіння суднами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

Раніше повідомлялось, що в Україні з січня по жовтень 2023 року зареєстровано понад 200 кримінальних правопорушень щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безплатної допомоги з метою отримання прибутку. 

Найбільше проваджень зареєстровано у Києві – 42, Хмельницькій області – 16, Дніпропетровській області – 13, Волинській області – 12, Миколаївській області – 11 та по 10 у Київській і Сумській областях. По дев’ять проваджень обліковано у Чернівецькій, Харківській областях. По вісім – у Закарпатській, Львівській, Рівненській областях. Найменше зареєстровано у Полтавській області – одне, по дві – у Кіровоградській та Черкаській областях.

Читайте також:

 

Теги: гуманітарна допомога Укрзалізниця НАБУ Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі
Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі
16 сiчня, 22:50
Вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова
Обстріл Харкова: рятувальники дістали з-під завалів загиблу дитину (відео)
23 сiчня, 18:57
Руйнувань зазнала освітня установа
Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)
24 сiчня, 07:47
НАБУ викрило схему крадіжки електроенергії на понад 700 млн грн
НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»
25 сiчня, 12:36
Додаткові рейси складатимуться виключно з нових вагонів
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Києва, Львова та Івано-Франківська
6 лютого, 13:45
Загалом у місті згоріли 15 житлових будинків
Трагедія у Харкові: 11 лютого буде оголошене днем жалоби
10 лютого, 21:26
Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій
Новий наступ росіян на Харків: ЗСУ пояснили, чи існує загроза
11 лютого, 18:29
Зеленський подякував усім, хто від 24 лютого б’ється і працює, щоб зміцнити Україну
Зеленський розповів, як Україна планує посилити захист неба
11 лютого, 20:30
Унаслідок ворожої атаки загинула прокурорка та її сім'я
Удар по Харкову: ДНК-дослідження ідентифікували всіх загиблих
11 лютого, 22:54

Кримінал

Розкрадання гуманітарки: чиновниця Харківської ОВА отримала підозру
Розкрадання гуманітарки: чиновниця Харківської ОВА отримала підозру
Глава департаменту по боротьбі з наркотиками Нацполіції Торгало повідомив деталі гучного затримання
Глава департаменту по боротьбі з наркотиками Нацполіції Торгало повідомив деталі гучного затримання
Правоохоронці затримали беркутівця, який ховався після обвинувального вироку – ЗМІ
Правоохоронці затримали беркутівця, який ховався після обвинувального вироку – ЗМІ
Ломились у квартиру журналіста Ніколова: названа сума, яку отримали виконавці
Ломились у квартиру журналіста Ніколова: названа сума, яку отримали виконавці
Нацполіція повідомила, скільки відкрито кримінальних справ через ухилення від мобілізації
Нацполіція повідомила, скільки відкрито кримінальних справ через ухилення від мобілізації
У Дніпрі діти понівечили могилу українського захисника
У Дніпрі діти понівечили могилу українського захисника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
38K
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
11K
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка
7311
Сенат США схвалив допомогу Україні
5227
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
3685
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого

Новини

Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Сьогодні, 17:46
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua