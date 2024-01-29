На Дніпропетровщині БЕБ вилучило контрафактного тютюну для кальяну на 120 млн

Продаж тютюнових виробів відбувався без необхідних дозвільних документів

Детективи Бюро економічної безпеки на Дніпропетровщині вилучили понад 200 тис. пачок тютюну для кальяну, одноразові електронні сигарети, близько восьми тонн рідини для кальяну, 14 тис. упаковок рідини для електронних сигарет, понад 250 бочок суміші для кальяну, обладнання для виготовлення підакцизних товарів, сировину тощо. Загальна вартість вилученого товару склала понад 120 млн грн. Про це інформує пресслужба відомства.

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Зазначається, що фахівцям Бюро вдалось викрити злочинну групу, яка здійснювала незаконне виготовлення та розповсюдження тютюну для кальянів.

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Детективи Бюро економічної безпеки викрили злочинну групу Фото: БЕБ

Встановлено, що група осіб на території Дніпропетровської області незаконно виготовляла тютюн для кальяну відомих торговельних марок та збувала його через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи Інтернет-сайти та МАФи. Продаж тютюнових виробів відбувався без необхідних дозвільних документів.

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Відтак детективи БЕБ повідомили про підозру одному з учасників злочинної групи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України триває. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки України.

Проєкт закону №10439 стосується вдосконалення добору керівника БЕБ та переатестацію його заступників. Процедура добору виписана за аналогією з добором директора НАБУ.

Законопроєкт №10440 змінює окремі положення Кримінально-процесуального кодексу, щоб дати змогу зробити роботу БЕБ «більш дружньою для бізнесу».