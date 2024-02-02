Сфера ІТ, здоров'я та фінансів: в Україні з'явилось понад 40 нових професій

Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери

На ринку праці України з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній та фінансовій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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«Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін у сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій. Додаємо професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків, зокрема, тепер маємо фахівців з розмінування, в медичній галузі – протезистів-ортезистів. Загалом у Класифікатор професій додали 42 нові позиції», – повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Так, за пропозицією Міністерства цифрової трансформації класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, зокрема:

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адміністратор веб-ресурсів;

аналітик мобільних додатків;

інженер зі штучного інтелекту;

розробник штучного інтелекту;

розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології);

розробник хмарної архітектури;

фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Водночас із класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв професій, наприклад, «Програміст прикладний«, «Програміст системний», «Інженер із застосування комп'ютерів», «Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа».

Окрім цього, до Класифікатора професій внесли низку пропозицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

протезист-ортезист;

оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом «єдиного вікна»);

черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

інструктор з просторового орієнтування та мобільності;

фахівець з розмінування;

аудитор за видами діяльності;

фінансовий аналітик;

оператор установок дробометного очищення;

майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

Нині у класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт, що містяться у класифікаторі, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації, за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять.

Нагадаємо, центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ. У рамках вдосконалення системи рекрутингу до Збройних сил вакансії, що публікуються на robota.ua, тепер розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державного центру зайнятості. Йдеться про небойові спеціальності, але в подальшому можливе навчання від замовлення Сил оборони.