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Тариф на світло знизять удвічі: хто платитиме менше з жовтня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Тариф на світло знизять удвічі: хто платитиме менше з жовтня
Нові правила стосуватимуться окремих категорій побутових споживачів
фото: з відкритих джерел

Знижка на світло діятиме для будинків з електроопаленням і багатоповерхівок без газу та опалення

З 1 жовтня 2026 року для домогосподарств з електроопаленням та деяких будинків без газифікації діятиме пільговий тариф на електроенергію — 2,64 грн за кВт·год. Пільга поширюватиметься на споживання до 2000 кВт·год на місяць. Це передбачено постановою Кабінету міністрів №530 від 29 квітня 2026 року, передає «Главком».

Хто платитиме за світло менше

Пільговий тариф застосовуватиметься до будинків і квартир, де електроенергія використовується для опалення. Також він поширюється на багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання.

Пільгова ціна діятиме протягом опалювального періоду — з 1 жовтня до 30 квітня.

Скільки коштуватиме кіловат

За споживання до 2000 кВт·год на місяць включно електроенергія коштуватиме 2,64 грн за кВт·год.

Якщо споживання перевищить 2000 кВт·год, тариф 4,32 грн за кВт·год застосовуватиметься до всього обсягу споживання, а не лише до кіловатів понад встановлений ліміт.

Для решти побутових споживачів фіксована ціна електроенергії залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив дію цього тарифу до 31 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що НКРЕКП запровадила системний моніторинг роботи водоканалів. Комісія перевірятиме тарифи, звернення споживачів, якість послуг, інвестиційні програми та дотримання підприємствами вимог законодавства.

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Теги: Кабмін електроенергія тарифи комуналка

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