Окупований Донецьк атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом

Внаслідок атаки БпЛА у Донецьку блимає світло

У ніч на 5 жовтня в окупованому Донецьку пролунали вибухи через атаку безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Декілька годин підряд окупований Донецьк та інші міста так званої ДНР атакують безпілотники. Удари не припиняються.

Жителі Донецька повідомляють про блимання світла на фоні атаки БпЛА. Крім того, відомо, що до атаки у місті вже пропадала електроенергія, але достатньо швидко повернулася.

Як відомо, у ніч на 25 вересня окупований Луганськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів уражено торговельний центр.

Після атаки БпЛА у Луганську у торговельному центрі «Стройцентр» сталася масштабна пожежа. У мережі пишуть про сильне задимлення, місцеві телеграм-канали просять жителів закривати вікна.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину.

На окупованій Луганщині пролунали вибухи внаслідок атаки БпЛА. Ймовірно, під ударом знаходилася Станиця Луганська – виникла масштабна пожежа.

Крім того, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі.

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області.

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.