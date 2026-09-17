Головна Світ Політика
search button user button menu button

Енергетичні компанії РФ запропонували росіянам оплатити захист електростанцій від БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Енергетичні компанії РФ запропонували росіянам оплатити захист електростанцій від БпЛА
У Росії пропонують підвищити тарифи на світло для населення
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення тарифи на світло для росіян зросли на 39,2%

Російські енергетичні компанії виступили з ініціативою збільшити тарифи на електроенергію для громадян, аби зібрати кошти на захист інфраструктури від атак безпілотників та її відновлення. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Відповідну пропозицію закласти ці витрати в надбавку на потужність представила голова Ради виробників енергії Олександра Паніна. Ідею підтримав член правління Російського союзу промисловців і підприємців Володимир Рашевський, який назвав дрони «новою загрозою безпеці» поруч із зносом потужностей та зростанням видатків.

Ініціатива перекласти витрати на споживачів з'явилася на тлі постійного подорожчання комунальних послуг у РФ, де з початку повномасштабного вторгнення тарифи на світло вже зросли на 39,2%, а до кінця десятиліття накопичена індексація має сягнути 92,7%.

Окрім цього, у поточному році загальний платіж за послуги ЖКГ у Росії зросте на рекордні з 2009 року 17%, де після січневого підвищення на 1,9% з 1 жовтня відбудеться друга хвиля зростання тарифив у середньому на 15% по країні, а в окремих регіонах підняття сягатиме 22%.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. 

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому. 

Теги: росія тарифи електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС залишився без рішення щодо санкцій проти РФ
ЄС не зміг продовжити санкції проти Росії: рішення заблокували дві країни
14 вересня, 17:35
Клуби з країни-агресора зможуть взяти участь у єврокубкових турнірах сезон 2027/2028 у разі допуску
УЄФА зарезервувала для Росії чотири путівки у єврокубки на сезон 2027/28
11 вересня, 13:16
Путін не виключив ударів Росії по Британії
Удар по Великій Британії реальний? Путін дав неоднозначну відповідь
2 вересня, 18:12
Путін надає перевагу тривалому перебуванню в бункерах
Путін вчетверте з 2022 року збільшив штат своїх охоронців
1 вересня, 00:59
Підтверджень того, що Росія безпосередньо готує ядерний удар, наразі немає
Свита Путіна знову запустила чутки про застосування ядерної зброї в західних ЗМІ
26 серпня, 20:47
Президент США Дональд Трамп та Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління
Директор ЦРУ у Москві: попередження Путіну чи спроба зупинити ескалацію?
26 серпня, 13:10
Європейці засумнівалися у готовності Трампа захистити НАТО – WSJ
Європейці засумнівалися у готовності Трампа захистити НАТО – WSJ
22 серпня, 06:20
Будівельні роботи на Ель-Дабаа, першій атомній електростанції Єгипту, тривають з 19 листопада 2025 року
«Росатом» звинувачено у порушенні стандартів безпеки
17 серпня, 22:56
Пуришев вирішив сам вирушити до Росії, щоб спробувати врятувати сина
«Мого сина просто вб'ють». Відомий український волонтер поїхав до Росії після погроз ФСБ
17 серпня, 20:24

Політика

Енергетичні компанії РФ запропонували росіянам оплатити захист електростанцій від БпЛА
Енергетичні компанії РФ запропонували росіянам оплатити захист електростанцій від БпЛА
Італія та Хорватія підтримали виключення російського мільярдера із санкційного списку ЄС – FT
Італія та Хорватія підтримали виключення російського мільярдера із санкційного списку ЄС – FT
Медведєв пояснив, чому Росія може припинити своє існування
Медведєв пояснив, чому Росія може припинити своє існування
Німеччина направить винищувачі у Латвію: причина
Німеччина направить винищувачі у Латвію: причина
Прем'єрка Італії пояснила причину постійних російських провокацій
Прем'єрка Італії пояснила причину постійних російських провокацій
Європарламент ухвалив оборонний пакет: яку роль отримала Україна
Європарламент ухвалив оборонний пакет: яку роль отримала Україна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 вересня 2026
84K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua