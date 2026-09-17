Енергетичні компанії РФ запропонували росіянам оплатити захист електростанцій від БпЛА

У Росії пропонують підвищити тарифи на світло для населення

З початку повномасштабного вторгнення тарифи на світло для росіян зросли на 39,2%

Російські енергетичні компанії виступили з ініціативою збільшити тарифи на електроенергію для громадян, аби зібрати кошти на захист інфраструктури від атак безпілотників та її відновлення. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Відповідну пропозицію закласти ці витрати в надбавку на потужність представила голова Ради виробників енергії Олександра Паніна. Ідею підтримав член правління Російського союзу промисловців і підприємців Володимир Рашевський, який назвав дрони «новою загрозою безпеці» поруч із зносом потужностей та зростанням видатків.

Ініціатива перекласти витрати на споживачів з'явилася на тлі постійного подорожчання комунальних послуг у РФ, де з початку повномасштабного вторгнення тарифи на світло вже зросли на 39,2%, а до кінця десятиліття накопичена індексація має сягнути 92,7%.

Окрім цього, у поточному році загальний платіж за послуги ЖКГ у Росії зросте на рекордні з 2009 року 17%, де після січневого підвищення на 1,9% з 1 жовтня відбудеться друга хвиля зростання тарифив у середньому на 15% по країні, а в окремих регіонах підняття сягатиме 22%.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.