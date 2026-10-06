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Як будуть вимикати світло 7 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як будуть вимикати світло 7 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
колаж: glavcom.ua

«Коли світло з'явиться за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!»

У частині регіонів України завтра, 7 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

  • з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Як будуть вимикати світло 7 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго» фото 1

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з'явиться за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

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Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

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