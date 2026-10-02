Понад $60 млн інвестицій: Фонд відбудови схвалив нові проєкти

Очікується, що ці проєкти залучать ще до $850 млн від сторонніх інвесторів

Американсько-Український фонд відбудови (URIF) схвалив найбільший на сьогодні пакет інвестицій: від платформи для видобутку рідкісноземельних елементів і урану до енергетичних хабів для громад та накопичувачів електроенергії DTEK. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

За словами заступника міністра економіки та довкілля Єгора Перелигіна, Фонд зробив акцент на енергетичній стійкості та розбудові нових вартісних ланцюгів у секторі критичних мінералів. Ці рішення, за його оцінкою, мають не лише диверсифікувати ланцюги постачання, а й створити умови для нових промислових потужностей та довгострокового фінансування. Перелигін назвав їх «справжнім поглибленням партнерських відносин між країнами».

Платформа для видобутку критичних мінералів

Разом з українською компанією BGV Group Management Фонд створить платформу для інвестицій у гірничі проєкти. Вона формуватиме портфель проєктів на ранніх етапах розвитку в різних регіонах України. На першому етапі йдеться про визначені родовища рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

У Мінекономіки очікують, що платформа розширить видобуток стратегічних ресурсів, створить робочі місця та залучить українських і американських підприємців, а також міжнародних інвесторів.

Тепло та електроенергія для громад

URIF інвестує в розподілену комбіновану генерацію тепла й електроенергії. Передбачено будівництво та експлуатацію низки енергетичних хабів на рівні громад. Після запуску вони забезпечуватимуть тисячі домогосподарств, зокрема там, де війна ускладнює доступ до критично важливих енергетичних послуг.

Накопичувачі для DTEK

Разом із Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) Фонд надасть боргове фінансування проєкту DTEK зі створення систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт / 400 МВт·год на шести об'єктах. За даними міністерства, система вже працює, а її потужності вистачить, щоб упродовж двох годин живити близько 600 тис. домогосподарств. Накопичувачі стабілізують роботу мережі, а американське обладнання дає змогу швидше відновлювати електропостачання після збоїв і забезпечує резервне живлення.

Що відомо про Фонд

Новий пакет з'явився за рік після запуску URIF. Тоді Україна та США внесли по $75 млн до початкового капіталу в $150 млн. У березні Фонд затвердив першу інвестицію – в українську технологічну компанію Sine Engineering. Її компоненти для зв'язку й навігації вже використовують понад 150 виробників безпілотників.

Енергетичні проєкти були серед пріоритетів Фонду від початку: у вересні 2025 року «Нафтогаз» запропонував десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність. Окремо DFC підписала з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA) угоду про співпрацю над механізмом страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо, на початку вересня Державна аудиторська служба розпочала щорічний аудит виконання угоди про створення URIF. Перевірка охопила Мінекономіки, Держгеонадра, Казначейство, Податкову службу та агенцію з питань підтримки державно-приватного партнерства.