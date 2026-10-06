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Нова лінія електропередачі між Молдовою та Румунією отримає назву на честь Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нова лінія електропередачі між Молдовою та Румунією отримає назву на честь Трампа
фото: ЕРА

Проєкт зміцнить електромережу Молдови та підвищить енергетичну безпеку країни

Нова високовольтна лінія електропередачі, яка з’єднає Молдову з Румунією, називатиметься Trump Liberty Line. Про це повідомило посольство США в Молдові, передає «Главком».

«Минулого тижня було зроблено важливий крок у напрямку енергетичного майбутнього Молдови: міністерство енергетики, компанія Moldelectrica, Black & Veatch та посольство США в Кишиневі запустили робочу групу з проєкту Trump Liberty Line («Лінія свободи Трампа») на ділянці Страшені-Гутінаш», – йдеться у повідомленні.

Посольство наголосило, що «завдяки інвестиціям уряду США у розмірі $130 млн цей проєкт зміцнить енергетичну безпеку та незалежність Молдови, розширить можливості для американських підприємств та технологій у різних секторах, а також поглибить економічне партнерство між США та Молдовою».

Раніше президент США Дональд Трамп відзначив урочисте перейменування дороги на свою честь поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч, що у Флориді.

Законодавці штату Флорида схвалили присвоєння почесної нової назви на честь Трампа частині Південного бульвару – дороги, що з'єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч з резиденцією президента США Мар-а-Лаго. Ця дорога часто використовується кортежем президента під час поїздок між аеропортом і резиденцією.

Теги: США Румунія електроенергія Молдова

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