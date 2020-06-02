«Енергоатом» виробив у травні 50% усього струму в країні



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У загальній структурі виробництва за травень частка АЕС складала 50% від загальних обсягів

НАЕК «Енергоатом» у травні виробив на 11,2% більше електроенергії, ніж передбачено в Прогнозному балансі

НАЕК «Енергоатом» у травні виробив 50% всієї електроенергії в країні. Про це повідомили в пресцентрі компанії «Укренерго».

Зазначається, що НАЕК «Енергоатом» у травні виробив на 11,2% більше електроенергії, ніж передбачено в Прогнозному балансі, а саме 5,5 млрд кВт-год. У загальній структурі виробництва за травень частка АЕС складала 50% від загальних обсягів.

«Станом на 31 травня, в роботі, як і попереднього тижня, знаходилось 10 енергоблоків АЕС, ще 4 енергоблоки були відключені для проведення ремонтних робіт та 1 – виведено в резерв», - йдеться у повідомленні.

Зниження потужності АЕС в загальному енергобалансі було здійснено відповідно до погодженої НЕК «Укренерго» заявки від НАЕК «Енергоатом», для виконання заходів Антикризового плану уряду.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець представила план Антикризових заходів в енергетиці, серед яких затвердження нового енергобалансу, укладення меморандуму з інвесторами про зниження «зеленого тарифу», зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі «зеленого» тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа системи спецзобов’язаньперед виробниками електроенергії.

28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5%.