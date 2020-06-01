Державний Енергоатом недоотримує більше 1 млн доларів в день, ці гроші перетікають до приватних енергокомпаній, – нардеп Нагорняк



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Енергоатом недовиробляє 68 мільйонів кв / год

З 15 атомних енергоблоків в Україні працює лише 10

На засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради України від 1 червня народний депутат Сергій Нагорняк вніс пропозицію викликати в парламент для звіту т.в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець. Нардеп повідомив, що під час травневих візитів на Запорізьку та Рівненську АЕС співробітники станцій цікавилися, чому на українському енергоринку частка дешевої державної атомної електроенергії зменшується, а дорожча і неекологічна теплова генерація – збільшується.

«На сьогоднішній день з 15 атомних енергоблоків в Україні працює 10, з яких 5 – з обмеженнями, - повідомив Сергій Нагорняк. - За добу НАЕК Енергоатом недовиробляє 68 мільйонів кв / год електроенергії. Тобто, більше одного мільйона доларів недоотримує державна компанія. Ці гроші перетікають в руки приватних теплових енергокомпаній ».

Сергій Нагорняк запропонував, щоб парламент заслухав пояснення Ольги Буславець про те, чому прогнозний енергобаланс створено несправедливо щодо державної компанії, на користь приватних. У проекті рішення Верховної Ради за підсумками т.в.о. міністра нардеп запропонував доручити Міненерго негайно переглянути енергобаланс на користь державної атомної генерації.

Крім того, предметом звіту т.в.о. міністра енергетики можуть стати переговори уряду з інвесторами сонячної і вітрової генерації про зниження тарифу.

«На сьогоднішній день питання з сонячної і вітрової генерацією не врегульовано, а це найдорожча генерація, яка у нас є. Питання не вирішується не перший місяць. А ми чуємо тільки обіцянки », - заявив народний депутат Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець раніше заявила, що Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має почати терміново розробити план для подолання кризи в енергетичній галузі країни, оскільки основні можливості для вирішення проблем належать саме до компетенції регулятора. Ольга Буславець зазначила, що НКРЕКП проігнорувало поточну нараду та не займається вирішенням проблем галузі.