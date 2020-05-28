Критична ситуація в енергетиці - це відповідальність НКРЕКП - Буславець



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НКРЕКП може стабілізувати ситуацію шляхом прийняття змін до правил роботи ринку електроенергії та інших документів, за які відповідає регулятор, - Буславець

Основні можливості для вирішення проблем в енергетиці належать саме до компетенції НКРЕКП, - міністр

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має почати терміново розробити план для подолання кризи в енергетичній галузі країни, оскільки основні можливості для вирішення проблем належать саме до компетенції регулятора.

Про це під час селекторної наради розповіла в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, зазначивши, що НКРЕКП проігнорувало поточну нараду та не займається вирішенням проблем галузі.

«Хочу звернутися до Регулятора. Потрібно терміново промоніторити, вплинути на ситуацію на ринку і вжити всіх заходів, які були напрацьовані Антикризовим штабом під головуванням прем’єр-міністра», - заявила Буславець.

При цьому вона додала, що НКРЕКП може стабілізувати ситуацію шляхом прийняття змін до правил роботи ринку електроенергії та інших документів, за які відповідає регулятор.

Нагадаємо, що ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче собівартості української генерації.

На думку Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.

Одна з найбільших в Україні металургійних компаній ArcelorMittal Kryviy Rih позитивно оцінює антикризові заходи ініційовані Буславець та Кабміном, підтримує зміни в механізм ПСО на ринку електроенергії, а саме виведення 5% електроенергії НАЕК «Енергоатом» у вільний ринок.