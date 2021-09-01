Ціни на газ оновили черговий максимум

Ціна на газ в Європі оновила черговий максимум, перевищивши 620 доларів за тисячу кубічних метрів. Вартість блакитного палива зростає на тлі проблем із заповненням європейських сховищ напередодні опалювального сезону. Такі дані лондонської біржі ICE.

Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах 31 серпня перевищила 611 доларів за тисячу кубометрів або 50,12 євро за МВт*год (виходячи з поточного курсу євро до долара.

На момент відкриття торгів вартість ф'ючерсу становила 598 доларів і до закінчення торгової сесії досягла 621 долара за тисячу кубометрів.

Причиною зростання вартості блакитного палива експерти називають історично низький рівень заповнення підземних сховищ в Європі напередодні осінньо-зимового сезону.

Зазначимо, днем раніше ціна на газ в Європі вперше перевищила позначку 600 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше стало відомо, що від початку року ціна на газ в Європі збільшилася на 165%. Значна частина цього підвищення – це наслідки дій Кремля, який зміцнює позиції «Газпрому» на європейському ринку, усуває неприхильні до нього держави-транзитери та підвищує ціни на газ на Старому континенті, що дає змогу збільшувати бюджет Російської Федерації.