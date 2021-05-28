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    В Європі рекордно впав рівень запасів газу: стали відомі цифри

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    Ціна газу на голландському хабі TTF із поставкою 26 травня досягла $333 за тисячу кубометрів - В Європі рекордно впав рівень запасів газу: стали відомі цифри
    Ціна газу на голландському хабі TTF із поставкою 26 травня досягла $333 за тисячу кубометрів
    Фото: kurs.com.ua

    Раніше найглибше опускалася крива рівня запасів у 2018 році

    В Європі рівень заповнення підземних сховищ у процентному обчисленні досяг 10-річного мінімального рівня за історію ведення бази Gas Infrastructure Europe. Рівень запасів у ПСГ 27 травня становив 35,82%, що нижче зафіксованого в 2018-му мінімуму на цю дату – 35,95%.

    Поточний рівень запасів газу в ПСГ Європи відстає від середнього показника за останні п'ять років вже на 14,43%. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    Раніше найглибше опускалася крива рівня запасів у 2018 році. Нагадаємо, в ту зиму сховища спустошив холодний фронт «Звір зі Сходу».

    Хоча в 2021 році рівень запасів на момент завершення сезону відбору і не досяг історичного мінімуму, але розпочате закачування йде дуже низькими темпами. У травні середній обсяг нетто-завантаження (256 млн куб. м на добу) відстає на третину від середнього показника за останні п'ять років (373 млн куб. м на добу).

    Нагадаємо, ціна газу на голландському хабі TTF із поставкою 26 травня досягла $333 за тисячу кубометрів. Це сталося після падіння до мінімальних з початку року значень – $290 за тисячу кубометрів.

    Тим часом, компанія «Київгазенерджи», яка є є найбільшим постачальником природного газу у Києві, пропонує клієнтам ціну газу 8,70 грн за куб. м на умовах річного тарифу.

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    Теги: газ Європа
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    В Європі рекордно впав рівень запасів газу: стали відомі цифри