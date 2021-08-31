Ціни на газ в Європі досягли рекорду

Ціна на газ в Європі перевищила рекордну позначку в 600 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ в Європі оновили рекорд. Вартість жовтневого ф'ючерсу перевищила позначку в 600 доларів за одну тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE Futures.

Протягом дня ціна жовтневого контракту коливалася від 588 до 600,6 долара. Ціни на спотовому ринку також виросли. Вартість контракту «на день вперед» із поставкою у вівторок на голландському хабі TTF збільшилася до майже рекордних 580 доларів.

Зростання почалося після оголошення підсумків аукціону з бронювання додаткових потужностей щодо транзиту газу через Україну на вересень. «Газпром» викупив тільки 0,65 мільйона кубометрів на добу (4,3 відсотка від обсягу), такі дані платформи RBP.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG, оператор будівництва «Північного потоку – 2», програла у Вищому земельному суді Дюссельдорфа справу про звільнення газопроводу від норм оновленої газової директиви Євросоюзу. Серед них є заборона на володіння видобувною компанією газопроводом, що приходять на територію країн ЄС.

Для «Північного потоку – 2» це означає, що «Газпрому» можна буде заповнювати не більше 50 відсотків обсягу.

Решта потужності повинні бути зарезервовані під незалежного постачальника. У Росії це неможливо, адже «Газпром» є монополістом в експорті газу по трубопроводах.

Раніше стало відомо, що від початку року ціна на газ в Європі збільшилася на 165%. Значна частина цього підвищення – це наслідки дій Кремля, який зміцнює позиції «Газпрому» на європейському ринку, усуває неприхильні до нього держави-транзитери та підвищує ціни на газ на Старому континенті, що дає змогу збільшувати бюджет Російської Федерації.