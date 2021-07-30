18 грн за кубічний метр. Новий ціновий рекорд в Европі

18 грн за кубічний метр. Новий ціновий рекорд в Европіграфіка
Ціни зростають через небажання «Газпрому» збільшувати поставки газу через Україну
Ціна на газ на газовому хабі TTF в Нідерландах 30 липня підскочила до понад 18 грн за кубічний метр (41,09 EUR за МВт-год). Отже, на европейських хабах ціни впритул наблизилися до $500 за тисячу кубометрів.
Ціни зростають через небажання «Газпрому» збільшувати поставки газу через Україну – вчергове росіяни відмовилися від бронювання на серпень додаткових транзитних потужностей (63,7 млн кубометрів на добу) задля нарощування поставок газу на европейські ринки. В такий спосіб росіяни шантажують країни Европи.
Водночас знижуються поставки в Европу скрапленого газу, великі обсяги якого йдуть в Азію через підвищений попит в літню спеку з метою нарощування кондиціонування приміщень через спеку. Крім того, нині майже спустошені власні европейські газові сховища «Газпрому». Тож, на думку експертів, до кінця року ціни суттєво не знизяться.
Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському і вже побили історичний рекорд – 15 грн за кубометр.
За даними Української енергетичної біржі, минулого тижня (19-23 липня 2021 року) ціни на газ тримались на високому рівні – ціни угод були в досить широкому діапазоні – від 14200 грн на короткостроковому ринку до 15 710 грн за тисячу кубів на довгостроковому ринку (післяплата).
Проте залишається незмінною відпускна ціна газу для потреб підприємств теплокомуненерго – «Нафтогаз України» продає газ групі Фрташа «Йе Енергія» за ціною 7,42 грн за кубометр (без врахування доставки), хоча інші «збути» купують газ по 7,9-8,8 грн.
Нагадаємо, газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.
Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович у коментарі «Главкому» розповів, якою буде ціна газу за новим річним тарифом та що робити клієнтам компанії, у яких завершується договір.
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