18 грн за кубічний метр. Новий ціновий рекорд в Европі

На думку експертів, до кінця року ціни на газ суттєво не знизяться

Ціни зростають через небажання «Газпрому» збільшувати поставки газу через Україну

Ціна на газ на газовому хабі TTF в Нідерландах 30 липня підскочила до понад 18 грн за кубічний метр (41,09 EUR за МВт-год). Отже, на европейських хабах ціни впритул наблизилися до $500 за тисячу кубометрів.

Ціни зростають через небажання «Газпрому» збільшувати поставки газу через Україну – вчергове росіяни відмовилися від бронювання на серпень додаткових транзитних потужностей (63,7 млн кубометрів на добу) задля нарощування поставок газу на европейські ринки. В такий спосіб росіяни шантажують країни Европи.

Водночас знижуються поставки в Европу скрапленого газу, великі обсяги якого йдуть в Азію через підвищений попит в літню спеку з метою нарощування кондиціонування приміщень через спеку. Крім того, нині майже спустошені власні европейські газові сховища «Газпрому». Тож, на думку експертів, до кінця року ціни суттєво не знизяться.

Дані: «Українська енергетична біржа»

Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському і вже побили історичний рекорд – 15 грн за кубометр.

За даними Української енергетичної біржі, минулого тижня (19-23 липня 2021 року) ціни на газ тримались на високому рівні – ціни угод були в досить широкому діапазоні – від 14200 грн на короткостроковому ринку до 15 710 грн за тисячу кубів на довгостроковому ринку (післяплата).

Проте залишається незмінною відпускна ціна газу для потреб підприємств теплокомуненерго – «Нафтогаз України» продає газ групі Фрташа «Йе Енергія» за ціною 7,42 грн за кубометр (без врахування доставки), хоча інші «збути» купують газ по 7,9-8,8 грн.

Нагадаємо, газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович у коментарі «Главкому» розповів, якою буде ціна газу за новим річним тарифом та що робити клієнтам компанії, у яких завершується договір.

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