Відсьогодні діють нові ціни на газ. Скільки будемо платити

З 1 квітня в Україні діють нові ціни на газ

Ціни на газ для побутових споживачів суттєво не змінилися

1 квітня закінчилась дія обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб. м, встановленого урядом на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

Таким чином, вартість голубого палива для побутових споживачів зміниться.

Але більшість газопостачальних компаній залишили цю ціну на квітень. Деякі компанії встановили ціни навіть нижчі 6,99 грн/куб. м - до 6,70 грн.

Наприклад, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» на квітень зберегла для своїх побутових клієнтів тариф на газ у розмірі 6,86 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Згідно з повідомленням компанії, ціна на природний газ у квітні становитиме:

для побутових клієнтів у рамках тарифного плану «Місячний» 6,86 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки),

для клієнтів ПОН місяці – 6,99 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки),

для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

«Нафтогаз» повідомляв, що з 1 квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.

«Нафтогаз України» запроваджує річний тариф, який визначає єдину ціну на газ протягом року. Наразі завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня.

Нагадаємо, із 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року гранична ціна на газ регулювалася постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2021 р. № 25 і становила 6,99 грн/куб. м.

Також овідомлялося, що Мінекономіки представить проєкт рішення щодо «програми вивільнення газу», за якої «Укргазвидобування» продаватиме на ринку 100 % свого газу за умовами, не гірше ніж «Нафтогазу».

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