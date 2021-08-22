Ціна на газ в Європі збільшилася на 165% – польські ЗМІ

Кремль штучно зміцнює позиції «Газпрому» на європейському ринку

Від початку року ціна на газ в Європі збільшилася на 165%. Значна частина цього підвищення – це наслідки дій Кремля, який зміцнює позиції «Газпрому» на європейському ринку, усуває неприхильні до нього держави-транзитери та підвищує ціни на газ на Старому континенті, що дає змогу збільшувати бюджет Російської Федерації, як стверджує доктор Томаш Шульц, директор відділу аналізів Європейського центру неурядових проєктів.

«Це буде дорога зима, як попереджають експерти. Вони вказують на зростання ціни на газ. Хоча європейські газосховища майже наполовину порожні, «Газпром» зменшує постачання газу. Так росіяни хочуть переконати Європейський Союз, що дешевий газ забезпечить йому тільки Nord Stream 2, найкраще винесений за межі дії євросоюзних правил», – ідеться у статті «Європа у газових обіймах Путіна» на шпальтах Gazeta Polska Codziennie.

На думку експерта, ця залежність буде збільшуватися із введенням Європейського зеленого курсу та збільшенням в енергетичному пулі частки залежних від погоди відновлювальних джерел енергії.

Нагадаємо, 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку-2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.

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