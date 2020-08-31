141 втручання в роботу системи газопостачання виявили спеціалісти «Запоріжгазу»



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«Навіть під час карантину недобросовісні клієнти вдаються до крадіжок газу і не замислюються, до яких наслідків це може привести»

З початку року спеціалісти газової служби виявили 141 випадок незаконного втручання в мережу газопостачання. За підрахунками загальна сума завданих збитків складає 5 млн. грн.

За вісім місяців поточного року експертизою було підтверджено 116 випадків самовільного втручання в роботу лічильників. Ще 25 випадків - це врізки в систему газопостачання у приватному секторі.

«Навіть під час карантину недобросовісні клієнти вдаються до крадіжок газу і не замислюються, до яких наслідків це може привести, - розповідає технічний директор АТ «Запоріжгаз» Юрій Заставський.-Завдяки найсучаснішому спеціальному обладнанню ми безпомилково виявляємо місця незаконного використання газу. Відеоінспекційні камери та трасошукачі дають змогу дистанційно та оперативно виявляти крадіжки газу навіть на значній відстані від помешкання».

Проте самовільне втручання в газову мережу не лише завдає збитків газовій компанії, але й становить загрозу для життя та здоров’я самих споживачів. Так як несанкціоноване підключення зазвичай відбувається «кустарним» методом і може стати причиною аварії чи вибуху.

Державну повірку лічильників здійснюють співробітники ДП «Запоріжстандартметрологія», які виявляють порушення. Якщо при візуальній перевірці цілісності пломб та лічильного механізму виявлені пошкодження, прилади обліку відправляють на державну експертизу. Тільки під час проходження експертизи можна підтвердити або спростувати факт втручання у роботу лічильника з метою зменшення показань.

Усі порушники від’єднані від подачі газу, крім того, згідно Кодексу газорозподільних систем, їм нараховані відповідні штрафні санкції. Середній розмір відшкодування коливається від 20 до 200 тис грн.

АТ «Запоріжгаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.

У 2019 АТ «Запоріжгаз» доставило 490 тис. своїх клієнтів майже 1 млн куб.м газу. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія складає 10 тис. км.