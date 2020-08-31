Ощадливі споживачі Рівненщини купують газ на зиму влітку новини компаній



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«Рівнегаз збут» – твій надійний та зручний постачальник газу

ТОВ «Рівнегаз збут» пропонує своїм клієнтам взяти участь в акції «Твоя енергонезалежність» і зарезервувати для себе необхідний об’єм природного газу ще до настання холодів.

Зважаючи на прогнозоване здорожчання ресурсу перед опалювальним сезоном, рівняни охоче купують блакитне паливо на зиму за літніми цінами.

Вартість газу під час акції буде змінюватися тричі:

з 15 до 31 серпня вона становитиме 4,49 грн за кубометр;

з 1 до 15 вересня – 4,99 грн за кубометр;

з 16 до 30 вересня – 5,49 грн за кубометр.

Станом на 31 серпня у Рівненській області заявки на участь в акції подало 415 осіб, з них 146 вже встигли повністю розрахуватися.

«Дехто настільки поспішав, що навіть не вказав усіх необхідних реквізитів. Тепер працівники відділу продажів фізичним особам з’ясовують важливі дані по нашій абонентській базі, – розповідає директор ТОВ «Рівнегаз збут» Леонід Кошельник. – Щоразу наголошуємо, що в квитанціях під час оплати потрібно вказувати правильні банківські реквізити, особовий рахунок та прізвище й ініціали його власника. Бо нерідко люди закуповують акційний газ не для себе, а для своїх родичів».

Оформити замовлення на акційний газ можна за телефоном Контакт-центру 067-01-01-104, у Центрах обслуговування клієнтів, а також у відділеннях «Рівнегаз збут». А ті споживачі, які скористаються онлайн сервісом в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, зможуть зекономити ще й на банківських послугах.

Закуплений під час акції газ можна буде використовувати вже з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року.

«Якщо ж зарезервовані кубометри не будуть використані за опалювальний сезон, а саме до 31 березня наступного року, кошти споживачам будуть повернуті або ж ми їх зарахуємо на рахунок майбутніх платіжок. Але обов’язкова умова для майбутніх учасників акції – це відсутність заборгованості», – пояснює начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ «Рівнегаз збут» Тетяна Парфенюк.

Детальніше про умови акції за посиланням.