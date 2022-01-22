40 грн/літр: експерти попередили українців про подорожчання пального

У лютому ціна в Україні на бензин та дизель становитиме 40 грн/літр - експерт

Рекордні ціни на бензин і газ – уже у лютому: А-95 буде коштувати під 40 грн/л

В Україні найближчим часом можуть суттєво підвищитися вартість бензину та дизельного пального. Таку думку в коментарі UBR озвучив директор однієї з мереж АЗС - Дмитро Леушкін.

Так, за його словами, в лютому ціна на дизель та бензин підскочить до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л. Фахівець пояснив такий різкий ціновий стрибок неконтрольованим зростанням курсу долара та нафтових котирувань, а також впливом держрегулювання.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже від 12 лютого, чому передуватиме кілька етапів підвищення розцінок на заправках.

Він зазначає, що коливання курсу долара швидко відбиваються на вартості ПММ (паливно-мастильних матеріалів). А у зв'язку із запровадженням в Україні держрегулювання цін на пальне, яке виходить тричі на місяць (1, 11 та 21 числа), перший раз прайс на заправках різко зміниться вже з найближчого понеділка, 24 січня.

«Наступне держрегулювання має вийти у п'ятницю, 21 січня, але вийде у понеділок, оскільки Мінекономіки працює із затримками. І одразу миттєво всі цінники перемальовують на 2 грн нагору», - сказав Леушкін.

На сьогоднішній день ціна на січневий ресурс – 28 грн, плюс 7 грн допустимої націнки. Тобто, від понеділка вартість літра «п'ятого» бензину на преміальних заправних мережах вже злетить під 35 грн. На початку лютого настає наступне держрегулювання і новий стрибок цін на пальне.

Оскільки ціноутворення у нас йде за середньоарифметичною ціною за котируваннями, каже Леушкін, то з урахуванням дуже дорогої нафти перша ціна лютого підскочить ще приблизно на 2 грн/л нагору. Третє держрегулювання випадає на суботу, 12 лютого, тому за фактом зростання цінників відбудеться найближчого робочого дня – 14 лютого.

За його словами, підігріє цифри на заправних стелах ще зростання курсу валют.

«Якщо ми дійдемо до 29 грн/долар – а я вважаю, що дійдемо – отже, у нас 14 числа преміальні мережі коштуватимуть 40 грн/л. А автогаз відповідно - 25 грн/л. Це щоб на День закоханих усі сиділи вдома та один до одного не їздили», – з іронією підсумував фахівець.