50% підприємств Чернігівщини облаштували лічильники засобами дистанційної передачі даних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засоби дистанційної передачі даних необхідні для забезпечення точного прогнозування обсягів споживання газу в області

Половина підприємств Чернігівщини встановили на власних комерційних вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних. Вимога їх встановлення затверджена в листопаді 2015 року і міститься в Кодексі газорозподільних систем.

Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідна для надходження даних про споживання газу в щоденному режимі до Оператора ГРМ. Це потрібно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року. Натомість значна частина підприємств Чернігівщини продовжує збирати інформацію про споживання газу в ручному режимі.

«Щоранку наші фахівці різними способами – телефоном, електронною поштою, СМС-повідомленнями чи Viber, зводять споживання газу за всіма підприємствами. Досить часто зв'язок з представниками компаній взагалі відсутній. Це значно ускладнює процес занесення і зведення балансу газу. До того ж суттєво зростає вирогідність помилок, що може призвести до виставлення штрафних санкцій споживачам», - повідомив технічний директор «Чернігівгазу» Ігор Швець.

Про важливість встановлення приладів дистанційної передачі даних неодноразово наголошувало і НКРЕКП. Минулого року Регулятор надав підприємствам чергову відстрочку до травня поточного року під надання безвідкличного гарантійного листа. Проте 970 юридичних осіб Чернігівщини зволікають з встановленням необхідного обладнання.

Якщо найближчим часом НКРЕКП не прийме іншого рішення, ПАТ «Чернігівгаз» доведеться припинити розподіл газу даним компаніям. Всі підприємства вже отримали відповідні повідомлення.

«На сьогодні у 970 непобутових споживачів різної форми власності не встановлене необхідне обладнання. В їх розпорядженні знаходяться близько 1,5 тис. вузлів обліку газу, - поінформував Ігор Швець. – Ми неодноразово надсилали листи-повідомлення з роз`ясненням процедури і відповідальності за невиконання норм закону. Наразі, як того вимагає законодавство, компанія «Чернігівгаз» попередила клієнтів про відключення».

Юридичні особи можуть придбати прилади дистанційної передачі даних у цілої низки постачальників на ринку. Середня вартість обладнання одного вузла обліку газу, а саме лічильника і засобів передачі даних на сьогодні складає 7 тис. грн.

Технічне завдання та консультації щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрах обслуговування клієнтів або в Контакт-центрі ПАТ «Чернігівгаз». Вимоги до обладнання та зразки документів є на сайті компанії.