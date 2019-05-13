«Нафтогаз» з червня підвищить ціни на газ для населення - ЗМІ



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За інформацією ЗМІ, ціна газу буде на 58 грн 45 коп вище, ніж в опалювальний сезон

«Нафтогаз» на 5,2% збільшив оптову ціну газу на червень

У червні 2019 року середня ціна газу для населення збільшиться до 8 тис. 607 грн 37 коп за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Dt.ua.

«Це історичний максимум – ціна газу буде на 58 грн 45 коп вище, ніж в опалювальний сезон, що тривав з жовтня 2018 року по квітень-травень 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підвищення ціни газу для домогосподарств пов'язано з тим, що «Нафтогаз» на 5,2% збільшив оптову ціну газу на червень.

Наголошується, що інформація збільшення ціни міститься в додаткових угодах, які НАК направила до діючих договорів на продаж газу для постачальників газу за ПСО - покладеними спецобобов'язками постачати газ населенню за регульованими Кабміном тарифами.

Тарифи на розподіл газу залишаються незмінними, йдеться у повідомленні.

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До слова, нещодавно голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв перебував з візитом у Вашингтоні та провів переговори про можливе постачання американського газу.

Також Коболєв вважає, що ціну на газ можна знизити, якщо це відповідає ринковій ситуації, і цього разу питання роздрібних цін на газ не буде каменем спотикання для програми МВФ.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні на місяць куб газу подешевшав на 30 копійок.