Казахстан відновлює авіасполучення з Україною



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Фото: Air Astana

З наступного тижня Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти

Із 17 серпня Казахстан відновлює авіасполучення з Україною та ще кількома країнами.

Про це повідомляє Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, про що пише inform.kz

Відомо, що з 17 серпня 2020 року Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти в Україну, Об'єднані Арабські Емірати, Білорусь, Німеччину, Нідерланди, Єгипет і Російську Федерацію

Також повідомляється, що з авіаційною владою вищевказаних країн опрацьовані питання регулярних пасажирських рейсів.

«Так, зазначені країни підтримують відновлення польотів з Казахстаном з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР-тестування)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Казахстан у липні повернувся до жорсткого карантину. У червні кількість захворювань на коронавірус в цій країні зросла відразу втричі.

Влада Казахстану заявляла, що в країні фіксуються спалахи «пневмонії невідомої природи».

Згодом влада Казахстану продовжила жорсткий карантин до 2 серпня через смертельну пневмонію.