Казахстан відновлює авіасполучення з Україною
З наступного тижня Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти
Із 17 серпня Казахстан відновлює авіасполучення з Україною та ще кількома країнами.
Про це повідомляє Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, про що пише inform.kz
Відомо, що з 17 серпня 2020 року Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти в Україну, Об'єднані Арабські Емірати, Білорусь, Німеччину, Нідерланди, Єгипет і Російську Федерацію
Також повідомляється, що з авіаційною владою вищевказаних країн опрацьовані питання регулярних пасажирських рейсів.
«Так, зазначені країни підтримують відновлення польотів з Казахстаном з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР-тестування)», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Казахстан у липні повернувся до жорсткого карантину. У червні кількість захворювань на коронавірус в цій країні зросла відразу втричі.
Влада Казахстану заявляла, що в країні фіксуються спалахи «пневмонії невідомої природи».
Згодом влада Казахстану продовжила жорсткий карантин до 2 серпня через смертельну пневмонію.