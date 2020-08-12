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    Казахстан відновлює авіасполучення з Україною

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    Казахстан відновлює авіасполучення з Україною
    Фото: Air Astana

    З наступного тижня Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти

    Із 17 серпня Казахстан відновлює авіасполучення з Україною та ще кількома країнами.

    Про це повідомляє Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, про що пише inform.kz

    Відомо, що з 17 серпня 2020 року Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти в Україну, Об'єднані Арабські Емірати, Білорусь, Німеччину, Нідерланди, Єгипет і Російську Федерацію

    Також повідомляється, що з авіаційною владою вищевказаних країн опрацьовані питання регулярних пасажирських рейсів.

    «Так, зазначені країни підтримують відновлення польотів з Казахстаном з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР-тестування)», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Казахстан у липні повернувся до жорсткого карантинуУ червні кількість захворювань на коронавірус в цій країні зросла відразу втричі.

    Влада Казахстану заявляла, що в країні фіксуються спалахи «пневмонії невідомої природи».

    Згодом влада Казахстану продовжила жорсткий карантин до 2 серпня через смертельну пневмонію.

     Читайте також: Страшніше за Covid-19. Невідома пневмонія у Казахстані
    Казахстан авіаперевезення карантин авіарейс коронавірус
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