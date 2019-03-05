«Антонов» до кінця року відмовиться від російських комплектуючих для АН-158



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Обладнання та частини літака, що виготовлялися у РФ, тепер будуть купувати у Канади та виробляти у Києві

У 2020 році мають розпочатися льотні та сертифікаційні випробування літака, скомплектованого з західною авіонікою та обладнанням

До кінця 2019 року державне підприємство «Антонов» планує позбутися російських комплектуючих у виробництві пасажирських літаків Ан-158. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

«На ДП «Антонов» тривають роботи з імпортозаміщення російських комплектуючих на пасажирському літаку Ан-158 та до кінця 2019 року перший літак має бути скомплектований із західною авіонікою та обладнанням. У 2020 році мають розпочатися льотні та сертифікаційні випробування літака», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, паралельно відбуватимуться роботи і на першому серійному зразку літака Ан-158. Авіоніка російського виробництва на Ан-158 буде замінена на канадську виробництва Esterline, що постачає обладнання на винищувачі п’ятого покоління F-35. Шасі, системи дистанційного управління, система управління механізації крила також будуть замінені на вироблені західними компаніями.

Крім того зазначається, що частини та компоненти конструкції літака, що раніше виготовлялися за кооперацією з Росією, наприклад рампа, пілони, частини мотогондоли двигуна, номенклатура механізації крила, елерони, закрилки – вже освоюють у Києві на державному підприємстві «Антонов».

Після завершення льотних випробувань та сертифікації літака Ан-158 розпочнуться роботи з імпортозаміщення військово-транспортного літака Ан-178, повідомляє портал.