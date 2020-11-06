Аудит країни допоможе зробити державний менеджмент ефективнішим, — економіст Устенко

Презентація Економічного аудиту країни та Векторів економічного розвитку до 2030 року відбулася сьогодні

Економічний аудит країни отримав назву RE:think, тобто переосмислення українського потенціалу

Результати проведеного економічного аудиту – це початок нової історії з точки зору ефективного державного менеджменту в Україні.

Про це радник президента України з питань економіки, економіст Олег Устенко заявив, коментуючи сьогоднішню презентацію аудиту та векторів економічного розвитку.

«Економічний аудит дуже важлива частина будь-якої роботи, саме такий аналіз має визначити, що взагалі впливає на економічний розвиток держави. На основі чого будуть зроблені відповідні висновки у подальшій роботи державного сектору загалом. Наприклад, отримати відповіді на питання, яким чином так сталося, що за останні 30 років світова економіка збільшилася в 2,5 рази, а українська економіка знаходиться нижче рівня 1991 року. Далі - чому польська економіка подвоїлася, а українська економіка збільшилася лише на 20 відсотків. І наостанок - хто цьому всьому заважає, але не тільки хто винен, а що ми маємо і що треба робити з усім тим, що ми зараз маємо», — сказав Олег Устенко.

За його словами, проведення такого широкомасштабного аудиту було конче необхідно.

«Адже дуже часто, працюючи з державною власністю, державні менеджери навіть не знають, що в них є. Мова йде про людей, надра, які також належать українцям, що відбувається на державних підприємствах. А яким чином держава може планувати свою фінансову діяльність та планувати бюджет, коли навіть немає розуміння, що виділені з бюджету кошти не те що ефективно використовуються, а використовуються взагалі», — додав він.

Презентація Економічного аудиту країни та Векторів економічного розвитку до 2030 року відбулася сьогодні. У події взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, представники бізнесу, науковці та інші.

Економічний аудит країни отримав назву RE:think, тобто переосмислення українського потенціалу.

Аудит та економічні вектори стануть основою для розробки «Національної економічної стратегії 2030», що буде презентована згодом.

Нагадаємо, завдання уряду презентувати аудит та вектори економічного розвитку поставив Президент України Володимир Зеленський під час свого щорічного послання до парламенту два тижні назад.