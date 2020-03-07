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    У світі

    У Білорусі від Covid-19 вилікували першого пацієнта

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    <p>Всього в Білорусі підтверджено шість випадків коронавірусу</p> - У Білорусі від Covid-19 вилікували першого пацієнта

    Всього в Білорусі підтверджено шість випадків коронавірусу

    Виписка пацієнта запланована на кінець наступного тижня

    Медики вилікували від Covid-19 іранського студента, у якого першим в Білорусі діагностували коронавірус.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я Білорусі.

    Зазначається, що тест студента показав негативний результат на наявність коронавірусу. Це перший в країні випадок лікування «китайського вірусу».

    Виписка пацієнта запланована на кінець наступного тижня. До кінця терміну карантину в лікарні залишаються також одногрупники та педагоги студента, за якими спостерігають медики.

    Всього в Білорусі підтверджено шість випадків коронавірусу.

    До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

    Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.

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