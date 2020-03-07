У Білорусі від Covid-19 вилікували першого пацієнта



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Всього в Білорусі підтверджено шість випадків коронавірусу

Виписка пацієнта запланована на кінець наступного тижня

Медики вилікували від Covid-19 іранського студента, у якого першим в Білорусі діагностували коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я Білорусі.

Зазначається, що тест студента показав негативний результат на наявність коронавірусу. Це перший в країні випадок лікування «китайського вірусу».

Виписка пацієнта запланована на кінець наступного тижня. До кінця терміну карантину в лікарні залишаються також одногрупники та педагоги студента, за якими спостерігають медики.

Всього в Білорусі підтверджено шість випадків коронавірусу.

До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.