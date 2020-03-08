Коронавірус: в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я



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Місія ВООЗ прибуде в Україну найближчими днями

ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію

У Всесвітній організації охорони здоров’я підтвердили, що найближчими днями відправлять експертів в Україну через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Європейського регіонального бюро ВООЗ.

«ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію — в рамках заходів щодо забезпечення готовності та реагування на Covid-19 », — йдеться в повідомленні.

Як відомо, у суботу в Молдові вперше діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Також нардеп Волошин повідомив результати свого тесту на коронавірус

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.