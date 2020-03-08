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    Коронавірус: в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я

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    <p>Місія ВООЗ прибуде в Україну найближчими днями</p> - Коронавірус: в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я

    Місія ВООЗ прибуде в Україну найближчими днями

    ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію

    У Всесвітній організації охорони здоров’я підтвердили, що найближчими днями відправлять експертів в Україну через поширення коронавірусу.

    Про це повідомляє пресслужба Європейського регіонального бюро ВООЗ.

    «ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію — в рамках заходів щодо забезпечення готовності та реагування на Covid-19 », — йдеться в повідомленні.

    Як відомо, у суботу в Молдові вперше діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки

    Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

    До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Також нардеп Волошин повідомив результати свого тесту на коронавірус

    Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

    Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.

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