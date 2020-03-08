Коронавірус: в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я
Місія ВООЗ прибуде в Україну найближчими днями
ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію
У Всесвітній організації охорони здоров’я підтвердили, що найближчими днями відправлять експертів в Україну через поширення коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Європейського регіонального бюро ВООЗ.
«ЄРБ ВООЗ направляє найближчими днями три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію — в рамках заходів щодо забезпечення готовності та реагування на Covid-19 », — йдеться в повідомленні.
Як відомо, у суботу в Молдові вперше діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки
Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.
До слова, у суботу ввечері стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.
Також нардеп Волошин повідомив результати свого тесту на коронавірус
Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.
Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.