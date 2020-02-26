Білорусь планує почати поставки нафти через Україну
Поставки по «Одеса - Броди« почнуться найближчим часом, у березні
В березні Білорусь розраховує почати поставки нафти через територію України на свої нафтопереробні заводи (НПЗ).
Про це йдеться в повідомленні білоруського інформаційного агентства БЕЛТА.
«Ведеться робота із закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, з української території. Поставки трубопроводом «Одеса - Броди» почнуться найближчим часом, у березні. Обсяг - кілька танкерів», - повідомив заступник голови концерну «Белнафтохім» Володимир Сизов.
За його словами, трубопровідна інфраструктура (нафтопровід «Одеса - Броди») буде використовуватися як найекономічніший, найшвидший і найнадійний транспорт.
При цьому Сизов не уточнив, яка саме країна може виступити постачальником.
Також він додав, що обсяг постачання нафти по нафтопроводу «Одеса - Броди» буде визначатися виходячи з залишків ресурсів на НПЗ і факту поставки нафти залізничним та трубопровідним транспортом з Росії.