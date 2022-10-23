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Шмигаль розповів, чи вистачить українцям газу на майбутню зиму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Шмигаль розповів, чи вистачить українцям газу на майбутню зиму
Зараз в українських газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу
фото з відкритих джерел

Запаси газу в українських газових сховищах є достатніми для проходження опалювального сезону

Нашій країні вистачить запасів газу, щоб пройти майбутню зиму. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, США через USAID нададуть Україні $55 млн на підготовку до зими.

Також управління ООН із координації гуманітарних питань розробило план підготовки прифронтових районів України до зими.

Раніше повідомлялось, що кияни взимку на кілька тижнів можуть залишитись без тепла.

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Теги: Денис Шмигаль Україна газ

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