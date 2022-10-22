Приємна звістка з Європи: ЄС фінансуватиме Україну протягом усього 2023 року

ЄС та керівництво Єврокомісії ухвалили стратегічне рішення для України

Європейський Союз затвердив рішення про щомісячне виділення Україні фінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд протягом усього наступного року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Маємо приємну звістку з Європи – лідери держав-членів ЄС та керівництво Єврокомісії ухвалили стратегічне рішення про ритмічне фінансування потреб України у 2023 році на суму €1,5 млрд щомісяця», – написав він.

Гетманцев нагадав, що загалом Євросоюз планує надати нашій державі €18 млрд. Зараз міністрам фінансів країн-членів потрібно узгодити технічну частину реалізації ухваленого рішення.

Голова комітету ВР також зазначив, що Сполучені Штати Америки оголосили про намір закрити половину фінансових потреб України. За його словами, позиції президента США Джо Байдена та голови Мінфіну Джанет Єллен «тверді й непохитні» в цьому питанні.

Зважаючи на це, Гетманцев запевнив, що нашій державі вистачатиме коштів, щоб покрити щомісячний дефіцит бюджету, до кінця 2023 року.

«Продовжуємо працювати і з іншими стратегічними партнерами України – окремими державами і міжнародними фінансовими організаціями для збільшення і зміцнення «подушки безпеки» для нашої економіки», – додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, якою має бути відповідь на ядерний шантаж Росії. На його думку, Захід повинен попередити Москву, що буде удар по російських центрах ухвалення рішень.

Президент Володимир Зеленський також раніше заявив, що Україна розраховує на ухвалення резолюції ООН стосовно міжнародного механізму вилучення заморожених активів РФ як репарацій за розв’язану війну. Він зазначив, що наша держава вже заморозила активи багатьох громадян країни-терористки, проти яких введено санкції.