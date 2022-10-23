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ЄС допоможе Україні пережити зиму, – потужна заява фон дер Ляєн

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЄС допоможе Україні пережити зиму, – потужна заява фон дер Ляєн
Європа продовжить підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Українцям необхідний доступ до води, електрики, опалення

Останні навмисні напади РФ на громадянську інфраструктуру України ще раз переконали ЄС у необхідності мобілізації, зокрема, гуманітарної допомоги. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, інформує Freeдом.

«Побачивши в останні дні жорстокі та навмисні напади Росії на громадянську інфраструктуру, ми розуміємо, що потрібна мобілізація гуманітарної допомоги, щоб допомогти вразливішим в Україні пережити цю зиму, зокрема, понад 11 млн внутрішньо переміщених осіб, які на цей час потребують підтримки», – заявила вона.

Урсула фон дер Ляйєн звернула увагу, що людям необхідний доступ до води, електрики, опалення.

«Цього тижня ми оголосили, що надамо ще €175 млн на їжу, житло, підтримку охорони здоров’я та освіту, а аварійними притулками забезпечимо у Бучі, Рівненській та Харківській областях. Звичайно, ми зараз перебуваємо у дуже тісному контакті з українською владою, щоб зрозуміти, якнайшвидше допомогти у відновленні електрики, водопостачання та інших основних послуг, таких як опалення», – сказала глава Єврокомісії.

Вона наголосила, що це має бути негайна підтримка.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн спільно з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем представила новий пакет санкцій спрямований проти Росії.

Як відомо, триває 241 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: війна Україна Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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