Якою була інфляція у 2021 році та чого чекати у 2022-му

Темпи інфляції у 2022 році будуть залежати, зокрема, від розвитку ситуації на енергетичних ринках та ситуації з пандемією

Деякі продукти зазнали здешевлення, але більшість значно подорожчали

2021 рік став роком високої глобальної інфляції.

Наприклад, споживча інфляція у США та Єврозоні у листопаді прискорилася до рівнів 6,8% та 4,9% відповідно. Для США рівень інфляції став максимальним майже за 40 років.

Вагомий внесок у таку інфляцію зумовило подорожчання енергоносіїв, а також фіскальні та монетарні стимули економіки у період пандемії.

В Україні споживча інфляція станом на листопад 2021 року становила 10,3% (зростання цін у річному вимірі). Вітчизняні виробники не є винятком – вони переносять на вартість своєї продукції значне подорожчання електроенергії й газу для підприємств, а також пального.

Якщо розглянути, зокрема, продовольчу інфляцію, вона також є високою (13,9% у річному вимірі).

Її прискорення спершу було викликане низьким урожаєм минулого року в Україні

Очікувалося, що на фоні рекордного врожаю у цьому році ціни на продукти харчування почнуть коригуватися вниз, однак зовнішні ціни на продукцію рослинництва сягнули багаторічних максимумів, не даючи здешевити продовольчу сировину та корми для тварин.

Деякі продукти все ж зазнали здешевлення – наприклад, завдяки високому врожаю соняшника в Україні з середини року знижувалася вартість олії, однак темпи здешевлення були відносно повільними (в цілому за п’ять місяців вартість знизилася на 4.6%), оскільки ціни для експортерів олії мали тенденцію зростання.

Річна інфляція соняшникової олії залишалася високою (47,3%). Цукор та яйця також продовжили дорожчати високими темпами у річному вимірі (приблизно на 39% та 26% відповідно).

Темпи інфляції у 2022 році будуть залежати, зокрема, від розвитку ситуації на енергетичних ринках та ситуації з пандемією

Якщо світова енергетична криза буде швидко вирішена, а провідні економіки почнуть згортати свої монетарні та фіскальні стимули (а це можливо у разі послаблення наслідків пандемії для економіки), то можна очікувати уповільнення світової інфляції.

За таких умов інфляція в Україні, ймовірно, до кінця 2022 року наблизиться до цілі НБУ (становить 5%). Проте на сьогодні ситуація є невизначеною – як відносно пандемії, так і стосовно енергетичної кризи, а отже є ризики, що темпи інфляції поки суттєво падати не будуть.

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