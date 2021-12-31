Порошенко, Зеленський чи Разумков? Політологи визначили найуспішнішого політика року

Думки експертів розділилися

Вітчизняні політичні експерти дійшли діаметрально протилежних висновків щодо того, хто з українських політиків виявився найбільш успішним за підсумками 2021 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Головні політичні переможці та лузери 2021-го».

З-поміж фаворитів експерти виділяють Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Дмитра Разумкова та, навіть, Джозефа Байдена.

Найуспішнішим політиком 2021 року голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає чинного президента України Володимира Зеленського.

На думку політолога, на початку року проблеми президента були більшими, однак йому вдалося виправити ситуацію. Зокрема це відбулося завдяки запуску антиолігархічної політики та введенню санкцій проти каналів Медведчука, вважає Фесенко.

Економіст та фінансовий аналітик Олександр Кущ дотримується іншої думки. Він висловив оригінальну думку, що найуспішніший український політик року – це Джозеф Байден, який зумів переформатувати український політикум під досягнення своїх цілей та мінімізувати ті ризики, які для нього виникли при «переключанні» влади з Порошенка на Зеленського.

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко вважає найбільш успішним політичним діячем року, що минає, ексспікера Дмитра Разумкова.

«Бо до 2021-го його взагалі мало хто знав. З «руки» Зеленського (правої чи лівої, байдуже) він доріс до того, що здобув власне «політичне тіло». Цілком ймовірно, що у 2022-му його очікуватиме те саме, що сталося з Гриценком, тобто падіння рейтингу. Але поки що він заслужив свої лаври», – зазначив експерт.

В свою чергу, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук вважає, що найбільшого успіху з-поміж вітчизняних політиків вдалося досягти Петру Порошенку, оскільки йому вдалося зберігти свій вплив за кордоном.

«Там його і досі вважають важковаговиком, і саме з ним за кордоном спілкуються найбільш активно – навіть більше, ніж із Зеленським», – вважає фахівець.

Директор Українського інституту майбутнього адим Денисенко називає з-поміж лідерів політичних змагань три прізвища: Володимира Зеленського, якому вдалося попри все не опуститися нижче свого ядерного електорату в 25%; Петра Порошенка, який зумів знизити рейтинг недовіри до себе і трохи підняти рейтинг та Дмитра Разумкова, якому вдалося піднятися з нуля до 7-8% президентського рейтингу.

Раніше повідомлялося, що український журналіст Дмитро Гордон очолив президентський рейтинг «вибори без політиків» серед відомих особистостей, які не займаються політичною діяльністю.

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