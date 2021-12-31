Політологи визначили політичного лузера 2021 року

Серед названих імен – чинний президент, Гордон, Медведчук та інші

Українські політичні експерти відповіли на питання, хто з вітчизняних політиків, на їхню думку, підійшов до завершення 2021 року із найбільшими втратами. Про це йдеться в матеріалі «Главкома».

Найбільшими «політичними лузерами» року економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає журналіста Дмитра Гордона та лікаря і телеведучого Євгена Комаровского. На думку експерта, такий статус вони отримали «як збірний образ українських виборців 2019 року» (Ймовірно експерт мав на увазі підтримку ними у 2019 році кандидата у президента Зеленського, та подальше публічне визнання своєї помилки).

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко впевнений, що політиком, для якого 2021 рік завершується з найбільшими втратами, є лідер «ОПЗЖ» Віктор Медведчук.

«Якщо раніше про нього говорили як про суб’єкт впливу, про власника медіаімперії, то кінець 2021-го знищив всі ці титри, і Медведчук просто «пролетів», – наголосив експерт.

Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький вважає головним політичним «лузером» 2021 року іншого політика від «ОПЗЖ» – Юрія Бойка, а також цієї політичної сили загалом, оскільки протягом року її рейтинг популярності суттєво знизився.

Членкиня Комісії з журналістської етики, виконавчий директор Українського інституту медіа та комунікації Діана Дуцик впевнена, що головним політичним аутсайдером року, що спливає, є колишньій голова ради директорів АТ «Укрексімбанк» Євген Мецгер, який став відомим завдяки скандалу з журналістами.

Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук воліє не визначатися з кандидатурою «головного лузера», а ось головним політичним невдахою вважає президента Зеленського через його багаточисельні «зашквари».

Також політологи визначили найуспішнішого політика року.

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