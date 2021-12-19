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    Думки вголос

    Ахметов не хоче миритися з Зеленським, який раніше виступав у нього на корпоративах

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Банкова вимагала від медіагрупи Ахметова поставити блок на теми вагнерівців та офшорів Зеленського - Ахметов не хоче миритися з Зеленським, який раніше виступав у нього на корпоративах
    Банкова вимагала від медіагрупи Ахметова поставити блок на теми вагнерівців та офшорів Зеленського

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    Итоги года подводить рановато, но один итог я обозначу. 2021 год стал переломным для Владимира Зеленского и его команды.

    Всю свою каденцию Зеленский занимался поиском врагов для поддержания популярности. Побеждаешь врага на видосике, РНБО или прессухе - и народ радуется. Под гильотину объективы попадали старые политики, персонально Порошенко, Медведчук и Ко, контрабандисты, воры в законе, хрен его знает кто еще. И наконец - олигархи. Но не все, конечно.

    Осенью 2021 этот прием перестал работать, народу сериал надоел, а вот врагов, раздраженных потоком уколов и прямых оскорблений, набралась критическая масса.

    Под конец года главным врагом, (временно?) потеснив Петра Порошенко, стал Ринат Ахметов.

    История удивительная, с деталями я ее рассказать не могу, но пунктирно обозначу.

    До этого года Ахметов не был врагом Зеленскому. Ему вражда с президентом нафиг не сдалась. В политику он особо не лез, партий в парламенте не имел, делал себе бизнес, выполнял мелкие хотелки президента и в ус не дул.

    Даже когда появились проекты закона про олигархов и ресурсного закона, повышающего ренту на руду, ответом было недовольное бурчание, желание договориться, а не объявление войны.

    А вот осенью, когда факапы власти пошли ровными рядами, все и завертелось. Банковая потребовала от медиагруппы Ахметова поставить блок на темы вагнеровцев и офшоров Зеленского. Кстати, вспомните, что в некоторых топовых СМИ новости про вскрытие очередной офшорной базы каким-то чудом обошлись без упоминания фамилии Зеленского, хотя он был центральной фигурой на фото Guardian. И даже кое-какие записные антикоррупционеры, во все руки мочившие Порошенко за его офшоры, стыдливо промолчали.

    Ахметов блокировать обсуждение этих тем в эфире не стал. Почему и как это произошло, я рассказать не могу (да вы бы мне и не поверили), но итог один: ОП воспринял это как объявление войны. И вот тогда понеслось.

    Еще раз – именно отказ от введения цензуры на болезненные для президента темы стал спусковым крючком, а не «олигархи вдруг напали на нашего любимого президента». Олигархам нафиг не нужно портить отношения с властью по своей инициативе.

    Что будет дальше, я еще не понимаю. Желания примириться ни у президента, аномально болезненно воспринимающего любую критику, ни у олигарха, у которого этот президент на корпоративах выступал, пока нет.

    Может пойти по нарастающей (вплоть до попыток национализации активов и/или роспуска парламента), может и затереться, если конфликт вытеснят более значимые события.

    Увидим уже в следующем году. Февраль будет жарким.

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    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Рінат Ахметов олігархи Володимир Зеленський деолігархізація
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    Ахметов не хоче миритися з Зеленським, який раніше виступав у нього на корпоративах