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    АМКУ дозволив депутату Держдуми, який голосував за анексію Криму купити готелі у Києві

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    Бабаков &ndash; колишній віце-спікер Держдуми Росії &ndash; перебуває під санкціями США і ЄС - АМКУ дозволив депутату Держдуми, який голосував за анексію Криму купити готелі у Києві
    Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США і ЄС

    «Віддавати контроль за обігом цього «наркотику» агентам Кремля є неприпустимим» – ексуповноважена АМКУ

    Підсанкційний депутат держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію.

    Антимонопольний комітет України схвалив придбання його компанією VS Energy, яка й без того широко представлена на різних українських ринках, ще двох готелів. На це звернула увагу державна уповноважена АМКУ у 2015-2019 роках Агія Загребельська.

    «Як думаєте, для чого підсанкційному депутату держдуми РФ готелі 4* та 5*? Розвивати туризм в Україні?...Все просто. Саме в готелях 4* та 5* можна відкривати казино та гральні автомати. А куратором процесу видачі ліцензій є його екстопменеджер Борис Баум», – пояснила Загребельська.

    За її словами, «віддавати контроль за обігом цього «наркотику» агентам Кремля» є неприпустимим.

    Олександр Бабаков, член Ради Федерації, російський олігарх, співвласник компанії VS Energy. Бабаков – колишній віцеспікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США і ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.

    Нагадаємо, влітку 2017 року, російський олігарх, який володів українськими обленерго, потрапив у санкційний список США.

    Як повідомлялося, 10 січня 2018 року, український держбанк прокредитує бізнес наближених до Кремля олігархів.

    Теги: ЄС США санкції депутат бізнес Антимонопольний комітет Борис Баум
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