АМКУ дозволив депутату Держдуми, який голосував за анексію Криму купити готелі у Києві

«Віддавати контроль за обігом цього «наркотику» агентам Кремля є неприпустимим» – ексуповноважена АМКУ

Підсанкційний депутат держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков посилює свою готельну імперію.

Антимонопольний комітет України схвалив придбання його компанією VS Energy, яка й без того широко представлена на різних українських ринках, ще двох готелів. На це звернула увагу державна уповноважена АМКУ у 2015-2019 роках Агія Загребельська.

«Як думаєте, для чого підсанкційному депутату держдуми РФ готелі 4* та 5*? Розвивати туризм в Україні?...Все просто. Саме в готелях 4* та 5* можна відкривати казино та гральні автомати. А куратором процесу видачі ліцензій є його екстопменеджер Борис Баум», – пояснила Загребельська.

За її словами, «віддавати контроль за обігом цього «наркотику» агентам Кремля» є неприпустимим.

Олександр Бабаков, член Ради Федерації, російський олігарх, співвласник компанії VS Energy. Бабаков – колишній віцеспікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США і ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.

Нагадаємо, влітку 2017 року, російський олігарх, який володів українськими обленерго, потрапив у санкційний список США.

Як повідомлялося, 10 січня 2018 року, український держбанк прокредитує бізнес наближених до Кремля олігархів.