РФ пригрозила видворити понад 150 тисяч українців

Заступник міністра внутрішніх справ Росії Олександр Горовий зробив заяву щодо українців, які живуть у РФ

Чимало українців досі живуть і працюють в Росії

Російська Федерація може вислати понад 150 тисяч громадян України. За даними російського Міністерства внутрішніх справ, вони знаходяться в країні нелегально. Про це на засіданні Міжпарламентської асамблеї Співдружності незалежних держав (СНД) заявив заступник глави міністерства Олександр Горовий, передають російські ЗМІ.

За його словами, громадяни, які нелегально перебувають в Росії, мають до 15 червня покинути країну. За оцінкою МВС, в Росії «затрималися» 152 тисячі громадян України, 332 тисяч громадян Узбекистану, 247 тисяч – з Таджикистану і так далі.

«Якщо ми з вами цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до видворення та закриття кордонів», – зазначив Горовий.

Чому саме сьогодні у РФ вирішили порахувати українців-нелегалів російські ЗМІ не уточнюють. Однак зазначимо, що напередодні президент США Джозеф Байден ввів нові санкції проти Росії.

Цієї ночі президент США Джозеф Байден виступив з офіційною заявою, яка стосується ситуації навколо Росії та загострення на українському кордоні.

Як відомо, НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку».

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.