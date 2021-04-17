Своєю відповіддю на санкції США Росія хоче домогтися лише ескалації, – Держдеп

«Відповідь РФ у п’ятницю «має на меті ескалацію та є прикрою» - Держдеп

Росія висилає американського посла та 10 дипломатів

У Державному департаменті США назвали прикрою відповідь Москви на останні запроваджені Вашингтоном санкції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters і на представника Держдепу США.

В електронному листі представник Держдепу зауважив, що відповідь РФ у п’ятницю «має на меті ескалацію та є прикрою».

«Не в наших інтересах розпочинати цикл ескалації, але ми залишаємо за собою право реагувати на будь-яку помсту РФ проти США», – йдеться у листі.

Як повідомлялося, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про запровадження нових санкцій та інших обмежень проти Москви через дії уряду та розвідувальних служб РФ проти інтересів та суверенітету США. Санкції передбачають, зокрема, вислання з Вашингтона 10 російських дипломатів, у тому числі представників розвідувальних служб.

РФ 16 квітня оголосила санкції проти вісьмох посадовців адміністрації США, включаючи директора ФБР Крістофера Рея та директора національної розвідки Авріл Гейнс.

Як повідомлялося, РФ пригрозила видворити понад 150 тисяч українців.

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