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Боксер Усик підтримав міжнародну ініціативу ДТЕК з відновлення української енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Боксер Усик підтримав міжнародну ініціативу ДТЕК з відновлення української енергетики
З початку повномасштабного вторгнення, ДТЕК інвестував 19,5 млрд грн у відновлення зруйнованих Росією ТЕС та електричних мереж
фото: dtek.com.ua

Партнерство під гаслом «Майбутнє буде світлим, за нього треба боротися» стартує напередодні поєдинку Усика – Дюбуа

Багаторазовий чемпіон світу з боксу Олександр Усик приєднався до глобальної ініціативи Групи ДТЕК, спрямованої на мобілізацію міжнародної допомоги до відновлення енергетики, зруйнованої російськими ударами.

Партнерство під гаслом «Майбутнє буде світлим, за нього треба боротися» стартує напередодні боксерського поєдинку Усика проти Деніела Дюбуа, що запланований на 19 липня 2025 року на стадіоні «Вемблі» в Лондоні.

Воно є частиною ширшої ініціативи ДТЕК із міжнародного залучення до підтримки української енергетики, її відбудови та захисту. Олександр Усик системно підтримує героїв-енергетиків, які щодня ризикують життям, забезпечуючи відновлення електропостачання після масованих дронових та ракетних атак.

«Світло – це життя, майбутнє, надія. І навіть коли темрява здається безмежною, ми знаємо: за світле майбутнє треба боротися», – зазначив боксер Олександр Усик.

Підтримати Олександра Усика під час бою в Лондоні знову приїдуть ветерани, які пройшли службу у ЗСУ та повернулися до роботи в ДТЕК та «Метінвест», а також ветерани благодійної ініціативи Ріната Ахметова допомоги оборонцям Маріуполя та їх родинам «Серце Азовсталі». Такі поїздки вже відбувалися під час поєдинків Олександра Усика у столиці Саудівської Аравії в травні та грудні 2024 року.

«Ми вдячні Олександру за цю співпрацю. Нас об’єднують спільні цінності, в тому числі і безумовна повага до тих, хто боронить Україну. Ця ініціатива також про вдячність і підтримку наших захисників і ветеранів, які повернулися на роботу в ДТЕК і допомагають відновлювати енергетику і країну в цілому», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

З початку повномасштабного вторгнення, ДТЕК інвестував 19,5 млрд грн у відновлення зруйнованих Росією ТЕС та електричних мереж. Компанія також збудувала першу чергу нової вітрової електростанції на півдні України. Енергетики ДТЕК за майже 3,5 роки війни повернули світло в 20 млн домогосподарств.

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Теги: Олександр Усик ДТЕК енергетика

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