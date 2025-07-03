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Ф’юрі викликав Усика на третій бій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ф’юрі викликав Усика на третій бій
Раніше повідомлялося, що Ф'юрі вирішив відновити кар'єру заради третього поєдинку з Усиком
скріншот з відео

Український боксер під час реваншу в Ер-Ріяді вдруге переміг британця

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі викликав на третій бій володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі британця.

«18 квітня 2026 року, стадіон «Вемблі», трилогія», – написав Ф’юрі, додавши фото з Усиком.

Ф’юрі викликав Усика на третій бій фото 1

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Український боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. Для Олександра цей бій став сьомим у надважкій вазі та четвертим успішним захистом титулу чемпіона світу. Тим часом Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

До слова, на початку січня британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Він раніше вже кілька разів оголошував про завершення кар'єри. Після цього боксер повернувся і провів чотири поєдинки: двічі захистив чемпіонський пояс WBC, після чого ще двічі поступився Олександру Усику.

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Теги: Тайсон Ф'юрі Олександр Усик бокс

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