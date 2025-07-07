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«Люблю грати за терористів». Усик розповів про захоплення комп'ютерною грою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Люблю грати за терористів». Усик розповів про захоплення комп'ютерною грою
19 липня в Лондоні Олександр Усик проведе бій-реванш проти британця Деніела Дюбуа
фото: Fb Олександра Усика

Усик: Ми тренуємось десь до четвертої, а потім йдемо грати у Counter Strike

Володар титулів у надважкій вазі WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) розповів, що любить грати з друзями у комп'ютерну гру Counter Strike. Про це повідомляє «Главком».

«Ми тренуємось десь до четвертої, а потім йдемо грати у Counter Strike. Я люблю грати за терористів (сміється). Тут справа не в перемозі – справа у командній грі. Це частина моєї підготовки. Але я радий, що моя команда виграла останню гру», – розповів Усик.

19 липня в Лондоні (Великобританія) Олександр Усик проведе бій-реванш проти британця Деніела Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Чемпіони світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: Олександр Усик бокс

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