З початку року ДТЕК виготовив чотири прохідницьких комбайни для вуглевидобутку

За 5 місяців 2025 року ДТЕК виготовив 4 нових прохідницьких комбайни для підтримки роботи шахт

Машинобудівники ДТЕК «Енерго» посилено працюють над забезпеченням шахтарів

За пʼять місяців 2025 року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 4 нових прохідницьких комбайни для забезпечення стабільного видобутку вугілля. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Машинобудівні підприємства ДТЕК «Енерго» продовжують забезпечувати українські шахти необхідним для вуглевидобутку обладнанням. У січні – травні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1 450 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких – чотири нові комбайни для проведення гірничих виробок», – йдеться в ньому.

Зазначається, що також машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши понад 939 тисяч запчастин та комплектуючих.

«Надійна робота теплової генерації, особливо в піки споживання влітку та взимку, багато в чому залежить і від надійного вуглевидобутку. А він – від праці шахтарів, справної техніки та вчасно доставлених запчастин. Саме тому машинобудівники ДТЕК «Енерго» посилено працюють над виготовленням і ремонтом обладнання, забезпечуючи шахтарів всім необхідним для роботи», – зазначив генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за останні три роки ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після обстрілів та забезпечення роботи вугільних шахт.