Тайсон Ф'юрі виставив провокативне відео з обличчям Усика

Тайсон Ф’юрі продовжує публічно провокувати українського чемпіона, попри попередні поразки

Тайсон Ф’юрі заявив про намір повернутися на ринг і провести ще один бій проти Олександра Усика. Про це боксер повідомив у своєму Instagram, передає «Главком».

Британський боєць, відомий як «Циганський король», опублікував відео, у якому в притаманній йому провокаційній манері оголосив про підготовку до поєдинку з українським чемпіоном. У ролику Ф’юрі знову звернувся до Усика у зневажливій формі.

«У мене є маленький Усик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року», – заявив він.

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Тайсон Ф’юрі продовжує публічно провокувати українського чемпіона, попри попередні поразки.

Наразі Усик готується до наступного поєдинку – реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Український боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. Для Олександра цей бій став сьомим у надважкій вазі та четвертим успішним захистом титулу чемпіона світу. Тим часом Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

До слова, на початку січня британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Він раніше вже кілька разів оголошував про завершення кар'єри. Після цього боксер повернувся і провів чотири поєдинки: двічі захистив чемпіонський пояс WBC, після чого ще двічі поступився Олександру Усику.