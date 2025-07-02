Де дивитися бій Усик – Дюбуа: визначився транслятор поєдинку в Україні

Вечір боксу стартуватиме орієнтовно о 19.00 за київським часом

Платформа Megogo стане офіційним транслятором реваншу володаря титулів у надважкій вазі WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) та чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Трибуну».

Вечір боксу пройде 19 липня на «Вемблі» у Лондоні.

Megogo покаже головний бій та файткард вечора за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL».

Трансляція буде доступна в підрозділі «Єдиноборства» в розділі «Спорт», на каналі «Megogo Гонг», а також на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», який з’явиться на сервісі в день події.

Вечір боксу стартуватиме орієнтовно о 19.00 за київським часом. Головний кард розпочнеться приблизно о 20.30, його відкриє бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка.

Наступним на ринг вийде українець Даніель Лапін, який проведе бій проти британця Льюїса Едмонсона.

Головний бій розпочнеться близько 23.30. Вечір боксу завершиться до 1.00 згідно з регламентом «Вемблі» (23.00 за місцевим часом).

Бій Усика та Дюбуа коментуватиме Володимир Кобельков.

Чемпіони світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні.

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн Джордж Форман – $300 млн Сауль Альварес – $250 млн Менні Пак'яо – $220 млн Оскар Де Ла Хойя – $200 млн Олександр Усик – $165 млн Тайсон Ф'юрі – $146 млн Леннокс Льюїс – $120 млн Шугар Рей Леонард – $120 млн Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком.

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.