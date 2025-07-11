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45 працівників ДТЕК отримали державні нагороди від Кабміну та Міненергетики за особливі професійні досягнення

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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45 працівників ДТЕК отримали державні нагороди від Кабміну та Міненергетики за особливі професійні досягнення
Працівників компанії було відзначено почесними грамотами
фото: dtek.com

Енергетики компанії працюють у складних умовах, ризикуючи життям, щоб повернути світло в домівки українців

До Дня Конституції та 20-річчя компанії ДТЕК 45 працівників отримали державні нагороди за свій внесок в роботу енергосистеми. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

45 співробітників ДТЕК «Енерго», ДТЕК «Мережі», ДТЕК «Нафтогаз», ДТЕК ВДЕ та Yasno отримали почесні нагороди від Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та Міністра енергетики Германа Галущенка за особливі професійні досягнення та відданість обов'язку.

Державними нагородами було відзначено енергетиків, шахтарів, машинобудівників, ремонтників, інженерів, газовидобувників, нафтовиків, а також команди, що працюють з клієнтами.

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Працівників компанії було відзначено почесними грамотами Кабінету Міністрів України, подякою та подарунками від Прем’єр-міністра, почесними грамотами Міністерства енергетики та подякою міністра енергетики.

Нагадаємо, у 2024 році 209 енергетиків Групи ДТЕК були відзначені державними нагородами за свій внесок у забезпечення українців світлом під час війни.

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Теги: державні нагороди ДТЕК енергетика

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Суспільство

45 працівників ДТЕК отримали державні нагороди від Кабміну та Міненергетики за особливі професійні досягнення
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