Британія запроваджує жорсткий контроль за рекламою криптовалют

Британці хочуть, щоб клієнти не купували продукти на основі оманливих тверджень

Посилення регулювання передбачає застосування правил як до фінансової реклами

Уряд Великої Британії прискіпливіше перевірятиме рекламу криптовалют та боротиметься з оманливими твердженнями, що можуть призвести до втрати коштів інвесторами. Міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак планує застосовувати до реклами криптовалют ті ж правила, що й до фінансової реклами, повідомляє CNBC.

Це означає, що компанії муситимуть отримати дозвіл регуляторів, перед тим як рекламувати інвестиційні продукти.

Британський уряд заявив, що Управління фінансового нагляду (FCA) невдовзі почне консультації щодо запропонованих ними правил реклами криптовалют.

«Криптоактиви надають захопливий потенціал, створюючи нові способи грошових вкладень та інвестицій, але важливо, щоб клієнти не купували продукти на основі оманливих тверджень», – наголосив Сунак.

Раніше FCA критикували за те, що не вжило заходів проти криптовалютної реклами, яка торік заполонила лондонське метро та автобуси, оскільки інтерес до біткоїнів та інших криптовалют зріс.

Ця заява означає, що в майбутньому FCA матиме можливість прибирати таку рекламу.

Британська фінтех-компанія Revolut, яка надала своїм клієнтам можливість торгувати криптовалютами та криптоактивами, позитивно відреагувала на новину.

«Чіткі вказівки стосовно того, як компанії мають описувати пропоновані послуги у галузі криптовалют, принесуть користь споживачам і допоможуть підвищити довіру до сектору. Revolut дотримується правил реклами фінансових послуг у своїх комунікаціях щодо криптовалюти», – заявив керівник відділу криптовалют Revolut Ед Купер.

Як відомо, Іспанія перша в ЄС обмежить рекламу криптовалют у соцмережах.

Нагадаємо, раніше Лондон заборонив біржі Binance торгувати криптовалютою у Британії.

Також банк Англії назвав винних у тому, що світ на межі фінансової кризи.

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