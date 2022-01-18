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    Біткоїн лихоманить: чого чекати цього тижня

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    Експерт каже, що ціна криптоактивів може як впасти, так і різко зрости - Біткоїн лихоманить: чого чекати цього тижня
    Експерт каже, що ціна криптоактивів може як впасти, так і різко зрости
    фото з відкритих джерел

    Ринок криптовалюти реагує на дані зі США та Китаю

    Динаміка ринку криптовалюти за минулий тиждень була помірковано оптимістичною. Terra подорожчала на 8,5%, Polkadot – на 4,75%, Solana – на 3,5%. Біткоїн (Bitcoin) після сильного провалу 10 січня поправив свої позиції, і встановився на рівні $43,1 тис. Як розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук, найбільша активність на ринку спостерігалася в момент публікації даних щодо інфляції в США. Про це пише UBR.ua.

    «Різкі покупки активувалися, коли світ дізнався, що ціни у грудні зросли найвищими темпами з 1982 року», – зазначив він.

    Прогнози щодо зміни цін протягом тижня – помірковано оптимістичні.

    «Ми не чекаємо на тотальні розпродажі на крипторинку, оскільки це все ще є сучасним інвестиційним напрямом», – зазначив він.

    Проте, наголосив Анжей Ковальчук, ризик інвестицій у крипторинок є великим, адже корекції цін досягають набагато серйозніших величин, ніж активи ринку, або ринку «Форекс».

    Серед факторів впливу експерт порадив «сфокусуватися на вербальних драйверах». Можна очікувати, що в інформаційному полі буде більше прогнозів щодо доцільності купити біткоїн саме зараз.

    «У цей час важливо пам'ятати про ризики, а не про потенційний прибуток, і інвестувати в крипторинок поступово, розуміючи, що це довгострокові орієнтири інвестицій, а не короткострокові», – зауважив Анжей Ковальчук.

    На його думку, ціновий діапазон для біткоїна на тиждень з 17 по 23 січня становитиме майже $9 тис. Підтримкою стане рівень $37,7 тис., а ціновим опором буде позначка $46,2 тис.

    Він зазначив, що Китай незабаром вирушить на довгі вихідні з нагоди китайського Нового року, а значить, «для них зараз рік добігає кінця». І якщо наприкінці «нашого» календарного року вартість головної криптовалюти коливалася в діапазоні $41300-45700 за монету, то й зараз можна припустити, що ціна зміститься у невеликому торговому діапазоні.

    Відповідаючи на запитання про те, на які ще криптовалюти варто звернути увагу, Анжей Ковальчук зазначив, що для консервативних інвесторів буде прийнятним відслідковувати динаміку щодо основних активів: Cardano, Ethereum, Polkadot.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, коли біткоїн обвалиться до мінімуму.

    Як відомо, 10 січня Біткоїн обвалився нижче $40 тис. Експерти кажуть, що це лише початок.

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    Теги: вихідні США Китай ціни Біткоїн криптовалюта
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    Біткоїн лихоманить: чого чекати цього тижня