Біткоїн лихоманить: чого чекати цього тижня

Експерт каже, що ціна криптоактивів може як впасти, так і різко зрости

Ринок криптовалюти реагує на дані зі США та Китаю

Динаміка ринку криптовалюти за минулий тиждень була помірковано оптимістичною. Terra подорожчала на 8,5%, Polkadot – на 4,75%, Solana – на 3,5%. Біткоїн (Bitcoin) після сильного провалу 10 січня поправив свої позиції, і встановився на рівні $43,1 тис. Як розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук, найбільша активність на ринку спостерігалася в момент публікації даних щодо інфляції в США. Про це пише UBR.ua.

«Різкі покупки активувалися, коли світ дізнався, що ціни у грудні зросли найвищими темпами з 1982 року», – зазначив він.

Прогнози щодо зміни цін протягом тижня – помірковано оптимістичні.

«Ми не чекаємо на тотальні розпродажі на крипторинку, оскільки це все ще є сучасним інвестиційним напрямом», – зазначив він.

Проте, наголосив Анжей Ковальчук, ризик інвестицій у крипторинок є великим, адже корекції цін досягають набагато серйозніших величин, ніж активи ринку, або ринку «Форекс».

Серед факторів впливу експерт порадив «сфокусуватися на вербальних драйверах». Можна очікувати, що в інформаційному полі буде більше прогнозів щодо доцільності купити біткоїн саме зараз.

«У цей час важливо пам'ятати про ризики, а не про потенційний прибуток, і інвестувати в крипторинок поступово, розуміючи, що це довгострокові орієнтири інвестицій, а не короткострокові», – зауважив Анжей Ковальчук.

На його думку, ціновий діапазон для біткоїна на тиждень з 17 по 23 січня становитиме майже $9 тис. Підтримкою стане рівень $37,7 тис., а ціновим опором буде позначка $46,2 тис.

Він зазначив, що Китай незабаром вирушить на довгі вихідні з нагоди китайського Нового року, а значить, «для них зараз рік добігає кінця». І якщо наприкінці «нашого» календарного року вартість головної криптовалюти коливалася в діапазоні $41300-45700 за монету, то й зараз можна припустити, що ціна зміститься у невеликому торговому діапазоні.

Відповідаючи на запитання про те, на які ще криптовалюти варто звернути увагу, Анжей Ковальчук зазначив, що для консервативних інвесторів буде прийнятним відслідковувати динаміку щодо основних активів: Cardano, Ethereum, Polkadot.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли біткоїн обвалиться до мінімуму.

Як відомо, 10 січня Біткоїн обвалився нижче $40 тис. Експерти кажуть, що це лише початок.

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