Лондон заборонив біржі Binance торгувати криптовалютою у Британії

Binance Markets Limited не має права займатися будь-якою регульованою діяльністю у Британії

Британський фінансовий регулятор відхилив заявку лондонської Binance Markets на реєстрацію як компанії, яка проводить операції з криптовалютою. Також регулятор попередив, що діяльність Binance Markets та інших компаній групи з торгівлі криптовалютою в країні буде мати незаконний характер. Про це пише Financial Times.

«Рішення Управління з фінансового поведінки Великої Британії (FCA) - один із найважливіших кроків, вжитих регуляторами світу проти Binance. Біржа має до вечора середи підтвердити, що виконала вимоги регулятора», – пише газета.

«Binance Markets Limited не має права займатися будь-якою регульованою діяльністю у Британії», - заявили в FCA.

«Жодна інша організація Binance Group не має жодної форми дозволу, реєстрації або ліцензії на здійснення регульованої діяльності у Британії», – додали у відомстві.

Регулятор зобов'язав Binance до середи повідомити на своєму веб-сайті та в соціальних мережах, що Binance Markets не має права здійснювати діяльність у Британії. Вона також повинна забезпечити безпеку і зберігання всіх записів про британських користувачів і проінформувати про це FCA до 2 липня.

«Binance заявив, що для співпраці з регуляторними органами потрібен спільний підхід, і що дуже серйозно ставиться до своїх зобов'язань. Там додали, що повідомлення FCA «не має прямого впливу на послуги, що надаються на Binance.com», оскільки Binance Markets Limited є окремою організацією», – йдеться у повідомленні.

«Binance є одним з найважливіших операторів на швидкозростаючому крипто-ринку, пропонуючи широкий спектр послуг клієнтам по всьому світу, включаючи торгівлю десятками цифрових монет, ф'ючерсами, опціонами, токенами акцій. За даними TheBlockCrypto, минулого місяця він зафіксував обсяги криптовалютних торгів, еквівалентні $$1,5 трлн», – додає FT.

Як зазначає видання, при прийнятті рішень за заявками про реєстрацію криптовалютних компаній FCA ґрунтується на даних звітів з контролю і запобіганню відмиванню коштів і фінансуванні тероризму.

До слова, уже в липні Парагвай може визнати біткоїн законним засобом платежу.

Раніше законодавці Сальвадору проголосували за прийняття біткоїна як законного платіжного засобу.

Можливість легалізації біткоїна також розглядають Панама, Бразилія, Мексика і Аргентина.

Джерело: Економічна правда